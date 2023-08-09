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Усик – Дюбуа. Черговий український боксер потрапив в андеркард бою

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Вроцлав, Середа 09 серпня 2023 15:58
Усик – Дюбуа. Черговий український боксер потрапив в андеркард бою Фото: Василь Чеботар проведе бій 26 серпня (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український боксер напівсередньої ваги Василь Чеботар вийде в ринг під час великого шоу, головною подією якого стане поєдинок у хевівейті між його співвітчизником Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Перед головним боєм Чеботар зустрінеться з колумбійцем Хоелем Хуліо. 38-річний латиноамериканець на профі-рингу виступає понад два десятиліття. Він вже провів 56 поєдинків, у яких здобув 39 перемог і зазнав 16-х поразок. Зокрема, у 2008 році Хуліо програв українцю Дзинзируку.

Сам Чеботар розпочав професіональну кар'єру в 2019 році. З тих пір він провів 13 боїв і виграв усі поєдинки. Зокрема, 5 разів уродженець Тирасполя здолав суперників нокаутом. У січні цьогоріч Чеботар нокаутував аргентинця Кастільйо.

Раніше в андеркард бою Усика потрапили й інші українці. Компанію Чеботарю складуть Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Олександр Соломенніков, Ярослав Харциз та інші. Усі вони – клієнти K2 Promotions.

Напередодні Усик провів відкрите тренування в Польщі. Українець показав актуальну фізичну форму за 2,5 тижні до бою проти Дюбуа. Разом із чемпіоном тренувалися і його співвітчизники Митрофанов, Лапін і Черкашин.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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