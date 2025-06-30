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Англия - фарт или проклятие? Как украинские боксеры дрались на британском ринге

Понедельник 30 июня 2025 11:15
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Англия - фарт или проклятие? Как украинские боксеры дрались на британском ринге Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Для многих украинских боксеров британский ринг становился ареной громких триумфов и горьких разочарований. Кто-то добывал там титулы и славу на весь мир, а кто-то терял шанс на пояс буквально в последнем раунде. Яркий пример - Александр Усик, который 19 июля проведет бой против британца Даниэля Дюбуа снова в Великобритании.

РБК-Украина вспоминает самые яркие бои украинских чемпионов и перспективных бойцов в Британии - от легендарных побед до досадных фиаско.

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа

29 апреля 2017 года Владимир Кличко провел последний поединок в профессиональной карьере. Его соперником стал обладатель титула IBF Энтони Джошуа.

Бой состоялся на легендарном стадионе "Уэмбли" в присутствии более 90 тысяч болельщиков - это один из самых массовых боксерских ивентов в истории Великобритании.

В шестом раунде Кличко отправил Джошуа в нокдаун, но не смог добить оппонента. Британский боксер восстановился, и в 11-м раунде провел серию атак, которые завершились техническим нокаутом.

Это был 69-й поединок в карьере Кличко, и пятый проигранный. Вскоре после этого Владимир объявил о завершении спортивной карьеры.

Александр Усик vs Тони Белью

10 ноября 2018 года Александр Усик провел свой финальный бой в крузервейте против британца Тони Белью. Поединок прошел на "Манчестер Арена" в присутствии более 20 тысяч зрителей.

На кону стояли все четыре титула украинца - WBA, WBO, WBC и IBF. В восьмом раунде Усик провел точную серию ударов и отправил Белью в нокаут.

Эта победа стала исторической, ведь Усик стал первым, кто защитил абсолютное чемпионство в крузервейте на выезде.

После боя Белью объявил о завершении карьеры, а Усик подтвердил переход в супертяжелый вес.

Василий Ломаченко vs Люк Кэмпбелл

31 августа 2019 года Василий Ломаченко сошелся на ринге "О2 Арена" в Лондоне с британцем Люком Кэмпбеллом.

На кону стояли сразу три пояса: вакантный WBC, а также WBA и WBO, которые Ломаченко должен был защищать.

На протяжении всего боя украинец владел инициативой: работал на дистанции, уклонялся от ударов соперника и эффективно отвечал.

Судьи единодушно отдали победу Ломаченко: 119-108, 119-108, 118-109. Благодаря этому бою украинец стал обладателем трех титулов в легком весе.

Александр Усик vs Дерек Чисора

31 октября 2020 года Усик дебютировал в супертяжелом весе, встретившись с Дереком Чисорой на "SSE Arena" в Лондоне.

Это был сложный бой: Чисора давил с первых раундов, пытаясь навязать силовую борьбу. Несмотря на агрессию соперника, Усик продемонстрировал выдержку и постепенно перехватил инициативу.

После 12 раундов все трое судей отдали победу украинцу - 117-112, 115-113, 115-113.

Таким образом, Усик успешно дебютировал в новой весовой категории и сделал первый шаг к титулам.

Александр Усик vs Энтони Джошуа

25 сентября 2021 года на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне Усик встретился с Джошуа - теперь уже в чемпионском статусе соперника. Британский боксер владел титулами WBA, IBF и WBO.

Украинец полностью переиграл Джошуа: владел темпом, был техничнее и быстрее. Усик контролировал ринг, а в конце боя был близок к нокауту.

После 12 раундов судьи единодушно отдали победу украинцу: 117-112, 116-112, 115-113. Это был настоящий прорыв - Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории.

Англия: арена триумфов и испытаний

Украинские боксеры провели 5 знаковых поединков на британском ринге - 4 из них состоялись в Лондоне, один - в Манчестере.

В общем украинцы одержали 4 победы (3 - по решению судей, 1 - техническим нокаутом) и 1 поражение.

Интересно, что бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в 2003 году планировали провести в Великобритании, но в итоге он состоялся в Лос-Анджелесе. Однако Виталий имел планы боев в Британии, но так и не реализовал их там на топ-уровне.

А вот Усик - топ-пример украинца, который неоднократно выигрывал титулы в Британии.

Что известно о бое Усик - Дюбуа 2

Поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

На кону будут стоять все четыре главных титула в хевивейте - WBA, WBO, IBF и WBC. Украинец владеет тремя поясами, тогда как Дюбуа сейчас имеет титул IBF.

Перед этим поединком Усик получил нового промоутера.

Также, читайте прогноз Леннокса Льюиса на бой Усика с Дюбуа.

Ранее мы писали, что внук Мухаммеда Али поразил словами об Усике и войне в Украине.

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Василий Ломаченко Владимир Кличко Александр Усик Лондон Бокс
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