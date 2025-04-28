Усик уверен в победе над Дюбуа: "Я чувствую, что выиграю"
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился уверенностью перед реваншем с британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
О своей готовности к повторной встрече с оппонентом, которого уже побеждал ранее Александр рассказал в интервью talkSPORT, сообщает РБК-Украина.
Что сказал Усик
"Даниэль - жесткий боец. Он победил Хрговича, Миллера, Джошуа - это замечательно. Сейчас, возможно, Даниэль лучше. Но и я лучше", - отметил Усик, комментируя форму соперника.
На вопрос журналиста, считает ли себя слишком хорошим для Дюбуа, украинец коротко ответил: "Да". Свою уверенность Усик объяснил просто: "Я верю, что выиграю. Я чувствую. Я могу победить".
Во время разговора также вспомнили первый бой, который состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде, но пятый раунд вызвал споры из-за удара ниже пояса со стороны Дюбуа. Усик снова напомнил об этом моменте, показав журналисту фото эпизода: "Я покажу вам одно изображение...". Дюбуа же ответил: "Это не тот самый удар". Усик в ответ: "Один из них".
Реванш Усика и Дюбуа станет одним из самых ожидаемых боксерских событий лета. Сможет ли украинец во второй раз доказать свое превосходство - станет известно уже 19 июля.
Что известно о реванше
Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа официально назначен на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, где на кону будут стоять все основные пояса: WBC, WBA, WBO и IBF.
Во время первой дуэли взглядов Дюбуа толкнул Усика, что привело к вмешательству охраны. Этот инцидент свидетельствует о высоком уровне напряжения между боксерами перед предстоящим поединком.
Бой будет транслироваться на платформе DAZN и является частью программы "Riyadh Season" при поддержке Саудовской Аравии. Изначально поединок планировали на 12 июля, но перенесли на неделю позже, чтобы избежать конфликта с другим крупным боксерским событием в Нью-Йорке.
Ранее британский боксер Тони Белью дал прогноз на реванш Усик - Дюбуа.
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