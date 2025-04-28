Усик - Дюбуа 2: Тони Белью сказал, кто кого нокаутирует и в каком раунде

Известный британский боксер и аналитик Тони Белью поделился своим прогнозом на предстоящий бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Белью для Bet365 .

Прогноз Тони Белью на бой Усик - Дюбуа 2

"Усик - лучший супертяжеловес мира. Пожалуй, лучший тяжеловес нашей эпохи - и в этом уже нет сомнений. Он невероятен в том, что делает," - заявил Беллью.

При этом он признал прогресс Дюбуа.

"Дюбуа также показал себя великолепно. Я неоднократно списывал его со счетов, а он возвращался и доказывал обратное. У него есть шанс, но Усик уже однажды заставил его сдаться. Сможет ли сделать это снова?" - сказал аналитик.

Беллью считает, что сейчас Дюбуа находится в лучшей форме в своей карьере, однако прогнозирует, что именно украинец одержит победу досрочно.

"Дюбуа сейчас увереннее, чем когда-либо, но, думаю, он проиграет нокаутом между восьмым и двенадцатым раундами", - подытожил Тони.