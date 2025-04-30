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Декларации и проверки: в Украине будут мониторить образ жизни таможенников

Украина, Среда 30 апреля 2025 11:43
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Декларации и проверки: в Украине будут мониторить образ жизни таможенников Фото: таможенников проверят на добропорядочность (facebook.com_UkraineCustoms)
Автор: Александр Белоус

В Украине работают почти 10 тысяч таможенников. Все они будут подавать декларации, а образ их жизни раз в три года будут проверять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, принятое постановление Кабмина, проект которого разработал Минфин, определяет объективный и четкий механизм проведения проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов.

Согласно этому порядку, все должностные лица таможенных органов один раз в три года подлежат проверке на добропорядочность. В случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной / местной власти, в т.ч., от правоохранительных органов, проверка будет немедленной.

Проверка проводится уполномоченным подразделением по вопросам предотвращения и выявления коррупции таможенных органов.

В случае выявления признаков недоброчесности соответствующие материалы направляются в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции для принятия необходимых мер. Информация, содержащаяся в указанных материалах, является обязательным основанием для открытия дисциплинарного производства в отношении должностного лица таможенного органа.

Порядком предусмотрено ежегодное представление таможенниками декларации до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность. Документ также содержит форму декларации.

Государственная таможенная служба

Государственная таможенная служба - это один из крупнейших органов в Украине. В целом численность работников в феврале 2025 года составляла 9 806 человек. В центральном аппарате работало 608 человек с зарплатой 52,8 тысяч гривен.

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Государственная таможенная служба
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