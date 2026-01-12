ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Все обесточенные дома Киева снова со светом, но отключения продолжаются

Киев, Понедельник 12 января 2026 18:45
Все обесточенные дома Киева снова со светом, но отключения продолжаются Иллюстративное фото: Киев вернулся к графиковым отключениям 12 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Все дома в Киеве, которые оставались без света после массированной вражеской атаки, снова подключены к энергосистеме. В то же время в столице продолжают применять отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В частности, в Шевченковском, Подольском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах действуют стабилизационные графики.

На Левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах введены экстренные отключения. В этих районах дома имеют электроэнергию в течение 3-5 часов, после чего свет может исчезать на 7-12 часов.

"Просим киевлян, у которых сейчас есть свет, пользоваться им экономно и включать мощные приборы по очереди. Это помогает держать систему стабильной", - отмечают в ДТЭК.

Массированный удар по Киеву

В ночь на 9 января российские войска осуществили масштабную ракетно-дроновую атаку по Украине, основным направлением которой стал Киев. Большинство вражеских ракет и беспилотников были нацелены именно на столицу.

Удары наносились как по энергетической инфраструктуре, так и по жилым домам. На этот раз оккупанты сосредоточились, в частности, на районных котельных, что произошло на фоне резкого похолодания по всей стране.

В результате атаки без отопления оказалась почти половина многоэтажных домов Киева, теплоснабжение постепенно восстанавливают. В то же время ситуация с электроэнергией остается сложной - по состоянию на 12 января в столице действуют аварийные отключения света.

В то же время по словам мэра Киева Виталия Кличко, в Киеве с момента массированного удара российских оккупантов почти 800 домов остаются без отопления.

Также стоит заметить, что во вторник, 13 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

