Усі знеструмлені оселі Києва знову зі світлом, але відключення тривають

Усі оселі в Києві, які залишалися без світла після масованої ворожої атаки, знову підключені до енергосистеми. Водночас у столиці продовжують застосовувати відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зокрема, у Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки.

На Лівому березі, а також у Голосіївському та Печерському районах запроваджені екстрені відключення. У цих районах оселі мають електроенергію протягом 3–5 годин, після чого світло може зникати на 7–12 годин.

"Просимо киян, у яких зараз є світло, користуватися ним ощадливо й вмикати потужні прилади по черзі. Це допомагає тримати систему стабільною", - зазначають у ДТЕК.

Оновлено о 19:20

У ДТЕК повідомили, що станом на зараз застосовані екстрені відключення у частини Соломʼянського і Святошинського районів

Масований удар по Києву

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масштабну ракетно-дронову атаку по Україні, основним напрямком якої став Київ. Більшість ворожих ракет і безпілотників були націлені саме на столицю.

Удари завдавалися як по енергетичній інфраструктурі, так і по житлових будинках. Цього разу окупанти зосередилися, зокрема, на районних котельнях, що відбулося на тлі різкого похолодання по всій країні.

Внаслідок атаки без опалення опинилася майже половина багатоповерхових будинків Києва, теплопостачання поступово відновлюють. Водночас ситуація з електроенергією залишається складною - станом на 12 січня у столиці діють аварійні відключення світла.

Водночас за словами мера Києва Віталія Кличка, у Києві з моменту масованого удару російських окупантів майже 800 будинків залишаються без опалення.