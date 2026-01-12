ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключения электроэнергии

Украина, Понедельник 12 января 2026 18:14
UA EN RU
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключения электроэнергии Иллюстративное фото: в Украине завтра снова выключают свет (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 13 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак по энергетической инфраструктуре.

В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому украинцам советуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Также энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию в часы, когда свет подается по графику.

Удары россиян по энергетике Украины

Российские войска продолжают наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты по всей территории страны.

В ночь на 12 января под обстрел попала Одесская область - повреждены энергетические объекты и административное здание. По информации местных властей, без электроснабжения остались несколько населенных пунктов региона и один из микрорайонов Одессы.

Как сообщили в Минэнерго, этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу в семи областях. Обесточивание зафиксировали в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях.

Отдельно в Черниговской области поврежден энергетический объект, из-за чего без света остались ряд населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.

В Киеве и области продолжаются аварийно-восстановительные работы. На части правого и левого берегов применяют экстренные отключения, постепенно переходя от аварийных ограничений к плановым почасовым графикам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света ДТЭК Блэкаут Отключения света
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году