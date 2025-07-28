Все выигрывают: Мерц рассказал о плюсах торговой сделки США и ЕС

Сделка между США и Евросоюзом позволила избежать эскалации трансатлантических торговых отношений.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
"Это позволило предотвратить торговый конфликт, который мог бы сильно ударить по экспортно-ориентированной экономике Германии", - пояснил он.
Первостепенное значение, как отметил Мерц, сделка играет для автомобильной промышленности, поскольку тарифы Трампа будут снижены с 27,5% до 15%.
По его словам, плоды принесли единство в Евросоюзе и упорная работа. Как отметил канцлер Германии, он надеется увидеть упрощение трансатлантической торговли в будущем.
"Все выигрывают от стабильных и предсказуемых торговых отношений с доступом на рынок для обеих сторон - как по эту сторону Атлантики, так и по ту, как предприятия, так и потребители", - отметил Мерц.
Президент США Дональд Трамп объявил о новой масштабной торговой сделке с Европейским Союзом 27 июля. Он снизил базовую пошлин для товаров из европейских стран до 15%.
Сделка подразумевает:
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила также, что на ряд продукции будут введены нулевые тарифы.
На фоне заключения сделки цены на нефть на мировых рынках поднялись. Фьючерсы на Brent выросли до 68,66 доллара за баррель. А цены на West Texas Intermediate выросли до 65,38 долларов.
Подробнее о ходе переговоров и предварительно согласованном документе - читайте в материале РБК-Украина.
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