Стало известно, как торговое соглашение США и ЕС отразились на ценах на нефть
Цены на нефть выросли на фоне заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,32% - до 68,66 доллара за баррель. В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне 65,38 доллара за баррель, что на 0,34%, чем ранее.
По словам аналитика IG Markets Тони Сикамора, соглашение между ЕС и США, а также возможное продление приостановки тарифов с Китаем снизили опасения того, что потенциально более высокие пошлины повлияют на спрос на топливо.
Это, как отмечено, поддерживает мировые финансовые рынки и цены. Примечательно, что в пятницу стоимости нефти установилась на самом низком уровне за три недели на фоне опасений по поводу мировой торговли и ожиданий увеличения поставок нефти из Венесуэлы.
Торговое соглашение США и ЕС
Напомним, 27 июля президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу в Белом доме.
После этого Трамп объявил о новой масштабной торговой сделке с Европейским Союзом. Сделка подразумевает, что США установят базовую пошлину в размере 15% на товары из ЕС.
В рамках соглашения Европа будет покупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов и дополнительно инвестировать 600 млрд долларов в экономику США.
Также ЕС закупит американскую военную технику на сотни миллиардов долларов.
По словам фон дер Ляйен, на ряд продукции будут введены нулевые тарифы.
Подробнее о ходе переговоров и предварительно согласованном документе - читайте в материале РБК-Украина.
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