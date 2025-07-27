Торговая сделка между США и ЕС: Reuters узнало, что в ней может быть

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заключить торговое соглашение между между ЕС и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Перед встречей, которая, как ожидается, будет в 15:30 по Гринвичу на поле для гольфа Трампа в Тернберри (западе Шотландии), команды США и ЕС вели финальные переговоры по тарифам.

Они затронули такие важные сектора, как автомобилестроение, сталелитейная промышленность, производство алюминия и фармацевтика.

"Мы с осторожным оптимизмом относимся к заключению соглашения. Но пока все не закончено, ничего не закончено", - сказал на условиях анонимности представитель администрации Трампа.

Также сообщается, что послы правительств стран ЕС, которые находятся сейчас в Гренландии, провели в воскресенье телеконференцию с должностными лицами Еврокомиссии. Они договаривались о степени свободны действий фон дер Ляйен в ходе переговоров.

Как известно, в случае, если сделка не будет достигнута и США введут 30% пошлины с 1 августа, ЕС подготовил ответные пошлины на американские товары на 109 млрд долларов.

Что может предусматривать сделка между США и ЕС

Дипломаты ЕС заявили, что сделка, скорее всего, будет включать в себя 15% базовый тариф на товары из ЕС, которые импортируются в США, что будет отражать торговое соглашение между Америкой и Японией.

Кроме того, сделка, вероятно, будет включать 50% тариф на европейскую сталь и алюминий, на которые могут быть введены экспортные квоты.

"Сделка с ЕС стала бы огромной выгодой, учитывая, что США и ЕС являются друг для друга крупнейшими торговыми партнерами и на их долю приходится треть мировой торговли", - пишет Reuters.

Также чиновники ЕС надеются, что базовый тариф в размере 15% будет применяться и к легковым автомобилям, заменив текущий автомобильный тариф в размере 27,5%.

В то же время некоторые ожидают, что блок из 27 стран сможет добиться освобождения от 15% тарифа для своей аэрокосмической промышленности и крепких спиртных напитков. Однако, скорее всего, не для вина.

ЕС также мог бы пообещать закупить больше сжиженного природного газа у США, а также увеличить в эту страну свои инвестиции.