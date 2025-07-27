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Торговая сделка между США и ЕС: Reuters узнало, что в ней может быть

Воскресенье 27 июля 2025 16:53
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Торговая сделка между США и ЕС: Reuters узнало, что в ней может быть Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заключить торговое соглашение между между ЕС и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перед встречей, которая, как ожидается, будет в 15:30 по Гринвичу на поле для гольфа Трампа в Тернберри (западе Шотландии), команды США и ЕС вели финальные переговоры по тарифам.

Они затронули такие важные сектора, как автомобилестроение, сталелитейная промышленность, производство алюминия и фармацевтика.

"Мы с осторожным оптимизмом относимся к заключению соглашения. Но пока все не закончено, ничего не закончено", - сказал на условиях анонимности представитель администрации Трампа.

Также сообщается, что послы правительств стран ЕС, которые находятся сейчас в Гренландии, провели в воскресенье телеконференцию с должностными лицами Еврокомиссии. Они договаривались о степени свободны действий фон дер Ляйен в ходе переговоров.

Как известно, в случае, если сделка не будет достигнута и США введут 30% пошлины с 1 августа, ЕС подготовил ответные пошлины на американские товары на 109 млрд долларов.

Что может предусматривать сделка между США и ЕС

Дипломаты ЕС заявили, что сделка, скорее всего, будет включать в себя 15% базовый тариф на товары из ЕС, которые импортируются в США, что будет отражать торговое соглашение между Америкой и Японией.

Кроме того, сделка, вероятно, будет включать 50% тариф на европейскую сталь и алюминий, на которые могут быть введены экспортные квоты.

"Сделка с ЕС стала бы огромной выгодой, учитывая, что США и ЕС являются друг для друга крупнейшими торговыми партнерами и на их долю приходится треть мировой торговли", - пишет Reuters.

Также чиновники ЕС надеются, что базовый тариф в размере 15% будет применяться и к легковым автомобилям, заменив текущий автомобильный тариф в размере 27,5%.

В то же время некоторые ожидают, что блок из 27 стран сможет добиться освобождения от 15% тарифа для своей аэрокосмической промышленности и крепких спиртных напитков. Однако, скорее всего, не для вина.

ЕС также мог бы пообещать закупить больше сжиженного природного газа у США, а также увеличить в эту страну свои инвестиции.

Трамп в Шотландии и угроза для ЕС

Отметим, что президент США Дональд Трамп несколько дней находится в Шотландии, играя в гольф и проводя двусторонние встречи.

По прибытию в пятницу вечером, он заявил журналистам, что фон дер Ляйен - весьма уважаемый лидер, и он с нетерпением ждет встречи с ней.

Он также сказал, что вероятность того, что обе стороны смогут достичь рамочного торгового соглашения - составляет 50 на 50. В то же время Трамп добавил, что Брюссель "очень хочет заключить сделку".

В настоящее время ЕС сталкивается с тарифами США на более чем 70% своего экспорта, включая 50% на сталь. И алюминий, дополнительные 25% на авто и автозапчасти в дополнение к существующим 2,5%, а также 10% сбор на большинство других товаров ЕС.

Трамп заявил, что без сделки он повысит ставку до 30% с 1 августа. По словам чиновников ЕС, такой уровень уничтожил целые сегменты трансатлантической торговли.

Более того, надвигается дальнейшее повышение пошлин на медь и фармацевтическую продукцию. Неопределенность и повышение тарифов уже ударили по прибыли европейских компаний в нескольких секторах.

Хоть пошлина в размере 15% на большинство товаров ЕС устранила бы неопределенность, однако многие в Европе посчитали бы ее плохим результатом по сравнению с первоначальными европейскими амбициями относительно нулевых пошлин на все промышленные товары, пишет Reuters.

Агенство добавило, что стремясь перенять опыт Японии, которая в начале этой недели добилась введения 15% базовой пошлины в рамках соглашения с США, переговорщики ЕС провели беседы со своими японскими коллегами в рамках подготовки к воскресной встрече.

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Евросоюз Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен
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