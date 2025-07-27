Сделка с США содержит тариф "ноль на ноль": в ЕС раскрыли, что это значит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который трнаслировался в X (Twitter) .

По словам фон дер Ляйен, с Трампом договорились о взаимной тарифной ставке 15% для подавляющего большинства экспорта: автомобили, полупроводники, фармацевтика и другие сектора. Ставка фиксированная, это "верхний потолок".

"Сегодня мы также договорились о тарифах "ноль на ноль" на ряд стратегических товаров. На самолеты и комплектующие, некоторые химвещества, некоторые медпрепараты, оборудование для производства полупроводников, определенную сельхозпродукцию и критически важное сырье", - сказала она и добавила, что стороны будут работать над расширением списка.

Таким образом, тариф "ноль на ноль" означает, что ряд товаров не будет облагаться пошлинами. Президент Еврокомиссии уточнила, что сейчас "нет решения по тому, будет ли этот тариф касаться крепкого алкоголя и вина".

Она также отметила, что сделка обеспечит конкурентоспособность европейскому бизнесу, а США получат доступ на рынок с 450 млн потребителей.

"В нестабильном мире Европа является надежным партнером, и мы будем продолжать заключать сделки, которые помогают защитить наше процветание... Хочу поблагодарить президента Трампа. Он жесткий переговорщик, но он также умеет заключать сделки", - добавила президент Еврокомиссии.