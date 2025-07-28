Усі виграють: Мерц розповів про плюси торговельної угоди США та ЄС

Угода між США і Євросоюзом дала змогу уникнути ескалації трансатлантичних торговельних відносин.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
"Це дало змогу запобігти торговому конфлікту, який міг би сильно вдарити по експортно-орієнтованій економіці Німеччини", - пояснив він.
Першорядне значення, як зазначив Мерц, угода відіграє для автомобільної промисловості, оскільки тарифи Трампа будуть знижені з 27,5% до 15%.
За його словами, плоди принесли єдність у Євросоюзі та наполеглива робота. Як зазначив канцлер Німеччини, він сподівається побачити спрощення трансатлантичної торгівлі в майбутньому.
"Усі виграють від стабільних і передбачуваних торговельних відносин із доступом на ринок для обох сторін - як по цей бік Атлантики, так і по той, як підприємства, так і споживачі", - зазначив Мерц.
Президент США Дональд Трамп оголосив про нову масштабну торговельну угоду з Європейським Союзом 27 липня. Він знизив базове мито для товарів з європейських країн до 15%.
Угода передбачає:
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила також, що на низку продукції буде введено нульові тарифи.
На тлі укладення угоди ціни на нафту на світових ринках піднялися. Ф'ючерси на Brent зросли до 68,66 долара за барель. А ціни на West Texas Intermediate зросли до 65,38 доларів.
Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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