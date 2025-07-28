Усі виграють: Мерц розповів про плюси торговельної угоди США та ЄС

Торговельна угода США та ЄС

Президент США Дональд Трамп оголосив про нову масштабну торговельну угоду з Європейським Союзом 27 липня. Він знизив базове мито для товарів з європейських країн до 15%.

Угода передбачає:

Європа купуватиме американські енергоносії на 750 мільярдів доларів.

ЄС додатково інвестує 600 млрд доларів в економіку США.

Європейці закуплять американську військову техніку на сотні мільярдів доларів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила також, що на низку продукції буде введено нульові тарифи.

На тлі укладення угоди ціни на нафту на світових ринках піднялися. Ф'ючерси на Brent зросли до 68,66 долара за барель. А ціни на West Texas Intermediate зросли до 65,38 доларів.

Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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