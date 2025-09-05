В правительстве признали отсутствие денег на повышение зарплат учителям
Учителям сохранят надбавку в 2 тысячи гривен в 2026 году. В то же время повышение зарплаты пока не запланировано.
Об этом сказал министр образования и науки Оксен Лисовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись трансляции Рады.
"К сожалению, в бюджете нет средств на выполнение статьи 61 закона об образовании достаточных средств", - сказал он во время вопросов к правительству.
Министр напомнил о надбавке за работу в сложных условиях, которая в этом году составляет 2 тысяч гривен. И бюджете следующего года эти средства также предусмотрены.
Министр отметил, что министерство с Минфином прорабатывает возможность существенного повышения зарплат учителям.
"Я думаю, что в проекте бюджета будет конкретная цифра. Сейчас эти переговоры не завершены, все будет зависеть в значительной степени от потребностей обороны", - добавил Лисовой.
Согласно статье 61 закона об образовании, "должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат". Эта норма сейчас остановлена.
Зарплата учителей
Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании - 14 593 гривен, где за год зарплаты выросли на 17,3%.
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.
В проекте содержатся следующие показатели размера заработной платы учителя в месяц без начислений единого социального взноса:
- 2024 год - 15,0 тысяч гривен,
- 2025 год - 15,0 тысяч гривен,
- 2026 год - 17,0 тысяч гривен,
- 2027 год - 18,3 тысячи гривен,
- 2028 год - 20,0 тысяч гривен.
По данным правительства, в 2024 году в Украине было 13 026 школ. В 2025 году их количество сократится до 12 600. Количество школ будет сокращаться и в дальнейшем: до 12 000 в 2026 году, до 11 000 в 2027 году и до 10 500 в 2028 году.