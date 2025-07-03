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В правительстве назвали зарплату учителя на ближайшие годы

Украина, Четверг 03 июля 2025 11:54
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В правительстве назвали зарплату учителя на ближайшие годы Фото: Зарплата учителя вырастет с 15 до 20 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

В проекте содержатся такие показатели размера заработной платы учителя в месяц без начислений единого социального взноса:

  • 2024 год - 15,0 тысяч гривен,
  • 2025 год - 15,0 тысяч гривен,
  • 2026 год - 17,0 тысяч гривен,
  • 2027 год - 18,3 тысячи гривен,
  • 2028 год - 20,0 тысяч гривен.

По данным правительства, количество соискателей полного общего среднего образования (школьников), составило в 2024 году 4 089 824 человек. Прогнозируется, что в 2025 году количество сократится на 200 тысяч до 3 889 800 человек.

В 2024 году в Украине было 13 026 школ. В 2025 году их количество сократится до 12 600. Количество школ будет сокращаться и в дальнейшем: до 12 000 в 2026 году, до 11 000 в 2027 году и до 10 500 в 2028 году.

Зарплаты в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании - 14 593 гривен, где за год зарплаты выросли на 17,3%.

По прогнозу правительства, в 2028 году средняя зарплата в Украине (до вычета налогов) вырастет до 39 758 гривен.

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Школа Учитель Зарплата в Украине
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