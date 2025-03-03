Средняя зарплата достигла 21,5 тысяч гривен, но в отдельных сферах платят 40-50 тысяч

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Финансистами и айтишникам платят в 2-2,5 раза больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат ).

По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 38,2% до 52 457 гривен.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 41 384 гривен. Рост на 20,3%.

Далее идет "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 29 200 гривен. Рост на 24,7%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 24,4% до 29 099 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании - 14 593 гривен. За год зарплаты выросли на 17,3%.

Зарплаты в Украине

Напомним, по данным Госстата, долларовая зарплата в Украине за 2024 год выросла на 12,1% (на 58 долларов) до 535 долларов. Она выше довоенного уровня: в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

Кроме того, в 2024 году рост зарплат значительно опередил инфляцию. По данным Госстата, среднегодовая инфляция составляла 6,5%. Таким образом, рост реальной зарплаты был на уровне 16,6%.

Уже в III квартале 2024 года реальные зарплаты превысили довоенные уровни в большинстве видов экономической деятельности.