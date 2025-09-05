В правительстве назвали факторы, которые сдерживают инвестиции в недра

Факторами, которые сдерживают увеличение притока инвестиций в добычу полезных ископаемых в Украине является война, поиск долгосрочного финансирования и адаптация геологической информации к международным стандартам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, которые он сказал 4 сентября во время конференции Mining Day 2025.
"Инвесторов сдерживает, во-первых, война. Это надо понимать. Второе - инвесторов сдерживал вопрос того, что они не понимали, какое проектное финансирование они могут привлечь, и какие долгосрочные инвестиции на рынке капитала они могут сделать", - сказал чиновник.
Перелыгин добавил, что вторая проблема частично может быть решена за счет Американско-украинского инвестиционного фонда. После проведения первого совета управляющих фонда, который состоялся 3 сентября, сейчас фондом формируется его стартовый капитал и согласовываются инвестиционные протоколы, то есть порядок принятия инвестиционных решений.
"Третий фактор - это инвесторы не очень понимают нашей публичной информации, поэтому мы над этим вопросом работаем", - добавил замминистра.
Присутствующая на конференции руководитель по юридическим вопросам компании BGV Group Management, которая развивает проекты по добыче критического сырья, Юлия Лушпиенко сказала, что одна из основных проблем, с которой сталкивается инвестор уже на первых этапах после получения лицензии - это необходимость проведения заверительного бурения.
"Оно проводится с целью подтверждения имеющейся у госпредприятия геологической информации "Геоинформ Украины" с историческими данными. Это достаточно длительный и капиталозатратный процесс", - пояснила в комментарии РБК-Украина Юлия Лушпиенко.
На основании полученных геологических данных в результате заверительного бурения, можно в дальнейшем защищать запасы по международным стандартам, которые понятны для международного инвестора и которым международный инвестор доверяет - это классификации Jork и NI. Пока украинское законодательство не гармонизировано именно с этими международными стандартами.
Для инвесторов это означает двойные расходы: нужно готовить технико-экономические исследования по международным стандартам и параллельно документацию по украинским требованиям. "Это снижает привлекательность проектов", - добавила представитель компании.
Еще одной проблемой является высокая стоимость электроэнергии, которая может сдерживать инвесторов от развития перерабатывающих мощностей в Украине.
Отдельной проблемой также является сертификация реагентов, которые используются в технологических процессах и которые сертифицированы в ЕС, но не сертифицированы в Украине. "Этот этап также требует времени и он может повлиять на сроки реализации проекта", - добавила представитель BGV Group Management.
Также, иностранные финансовые институты опасаются рисков украинской юрисдикции.
"Существенная проблема есть с подписанием долгосрочных offtake-контрактов (договоров выкупа продукции компании - ред.). Чтобы такой контракт подписать, покупатель смотрит на репутацию самой компании, конечно же на качество материала и обязательно на геополитическую ситуацию в стране. К сожалению, из-за военной ситуации в стране, компании не готовы рисковать и подписывать долгосрочные контракты на поставку сырья", - сказала Юлия Лушпиенко.
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.
В мае Украина и США запустили совместный фонд для восстановления нашего государства. Стороны будут вкладывать средства в совместные проекты в Украине, в том числе и по добыче критических минералов.
3 сентября состоялось первое заседание руководящего совета фонда, в состав которого вошло по 3 представителя от Украины и США. Далее фонд должен определить проекты, в которые он будет инвестировать средства.
В интервью РБК-Украина руководитель титанодобывающей компании Velta Holding Андрей Бродский называет ключевые проблемы для привлечения инвестиций в сферу недропользования, например, это стоимость электроэнергии, необходимость разработки инструментов страхования военных рисков.