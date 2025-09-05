В уряді назвали фактори, які стримують інвестиції в надра

Позиція міністерства

"Інвесторів стримує, по-перше, війна. Це треба розуміти. Друге – інвесторів стримувало питання того, що вони не розуміли, яке проектне фінансування вони можуть залучити, і які довгострокові інвестиції на ринку капіталу вони можуть зробити", - сказав урядовець.

Перелигін додав, що друга проблема частково може бути вирішена за рахунок Американсько-українського інвестиційного фонду. Після проведення першої ради керуючих фонду, яка відбулася 3 вересня, зараз фондом формується його стартовий капітал та узгоджуються інвестиційні протоколи, тобто порядок прийняття інвестиційних рішень.

"Третій фактор – це інвестори не дуже розуміють нашої публічної інформації, тому ми над цим питанням працюємо", - додав заступник міністра.

Проблеми видобувної компанії

Присутня на конференції керівник з юридичних питань компанії BGV Group Management, яка розвиває проекти з видобутку критичної сировини, Юлія Лушпієнко сказала, що одна із основних проблем, з якою стикається інвестор вже на перших етапах після отримання ліцензії – це необхідність проведення завірочного буріння.

"Воно проводиться з метою підтвердження наявної у держпідприємства геологічної інформації "Геоінформ України" з історичними даними. Це достатньо тривалий та капіталозатратний процес", - пояснила в коментарі РБК-Україна Юлія Лушпієнко.

На підставі отриманих геологічних даних внаслідок завірочного буріння, можна в подальшому захищати запаси за міжнародними стандартами, які є зрозумілими для міжнародного інвестора та яким міжнародний інвестор довіряє – це класифікації Jork та NI. Поки що українське законодавство не гармонізоване саме з цими міжнародними стандартами.

Для інвесторів це означає подвійні витрати: потрібно готувати техніко-економічні дослідження за міжнародними стандартами та паралельно документацію за українськими вимогами. "Це знижує привабливість проєктів", - додала представник компанії.

Ще однією проблемою є висока вартість електроенергії, яка може стримувати інвесторів від розвитку переробних потужностей в Україні.

Фото: Вартість електроенергії для промислових підприємств – це стримуючий фактор для розвитку енерговитратного виробництва (Getty Images)

Окремою проблемою також є сертифікація реагентів, які використовуються у технологічних процесах і які сертифіковані в ЄС, але не сертифіковані в Україні. "Цей етап також потребує часу і він може вплинути на строки реалізації проекту", - додала представник BGV Group Management.

Також, іноземні фінансові інститути остерігаються ризиків української юрисдикції.

"Суттєва проблема є із підписанням довгострокових offtake-контрактів (договорів викупу продукції компанії – ред.). Щоб такий контракт підписати, покупець дивиться на репутацію самої компанії, звісно ж на якість матеріалу і обов’язково на геополітичну ситуацію в країні. На жаль, через воєнну ситуацію в країні, компанії не готові ризикувати і підписувати довгострокові контракти на поставку сировини", - сказала Юлія Лушпієнко.