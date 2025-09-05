В правительстве назвали факторы, которые сдерживают инвестиции в недра

Факторами, которые сдерживают увеличение притока инвестиций в добычу полезных ископаемых в Украине является война, поиск долгосрочного финансирования и адаптация геологической информации к международным стандартам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, которые он сказал 4 сентября во время конференции Mining Day 2025.

Позиция министерства

"Инвесторов сдерживает, во-первых, война. Это надо понимать. Второе - инвесторов сдерживал вопрос того, что они не понимали, какое проектное финансирование они могут привлечь, и какие долгосрочные инвестиции на рынке капитала они могут сделать", - сказал чиновник.

Перелыгин добавил, что вторая проблема частично может быть решена за счет Американско-украинского инвестиционного фонда. После проведения первого совета управляющих фонда, который состоялся 3 сентября, сейчас фондом формируется его стартовый капитал и согласовываются инвестиционные протоколы, то есть порядок принятия инвестиционных решений.

"Третий фактор - это инвесторы не очень понимают нашей публичной информации, поэтому мы над этим вопросом работаем", - добавил замминистра.

Проблемы добывающей компании

Присутствующая на конференции руководитель по юридическим вопросам компании BGV Group Management, которая развивает проекты по добыче критического сырья, Юлия Лушпиенко сказала, что одна из основных проблем, с которой сталкивается инвестор уже на первых этапах после получения лицензии - это необходимость проведения заверительного бурения.

"Оно проводится с целью подтверждения имеющейся у госпредприятия геологической информации "Геоинформ Украины" с историческими данными. Это достаточно длительный и капиталозатратный процесс", - пояснила в комментарии РБК-Украина Юлия Лушпиенко.

На основании полученных геологических данных в результате заверительного бурения, можно в дальнейшем защищать запасы по международным стандартам, которые понятны для международного инвестора и которым международный инвестор доверяет - это классификации Jork и NI. Пока украинское законодательство не гармонизировано именно с этими международными стандартами.

Для инвесторов это означает двойные расходы: нужно готовить технико-экономические исследования по международным стандартам и параллельно документацию по украинским требованиям. "Это снижает привлекательность проектов", - добавила представитель компании.

Еще одной проблемой является высокая стоимость электроэнергии, которая может сдерживать инвесторов от развития перерабатывающих мощностей в Украине.

Фото: Стоимость электроэнергии для промышленных предприятий – это сдерживающий фактор для развития энергозатратного производства (Getty Images)

Отдельной проблемой также является сертификация реагентов, которые используются в технологических процессах и которые сертифицированы в ЕС, но не сертифицированы в Украине. "Этот этап также требует времени и он может повлиять на сроки реализации проекта", - добавила представитель BGV Group Management.

Также, иностранные финансовые институты опасаются рисков украинской юрисдикции.

"Существенная проблема есть с подписанием долгосрочных offtake-контрактов (договоров выкупа продукции компании - ред.). Чтобы такой контракт подписать, покупатель смотрит на репутацию самой компании, конечно же на качество материала и обязательно на геополитическую ситуацию в стране. К сожалению, из-за военной ситуации в стране, компании не готовы рисковать и подписывать долгосрочные контракты на поставку сырья", - сказала Юлия Лушпиенко.