ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В уряді назвали фактори, які стримують інвестиції в надра

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 17:35
UA EN RU
В уряді назвали фактори, які стримують інвестиції в надра Фото: Видобуток рудних корисних копалин (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Факторами, які стримують збільшення притоку інвестицій у видобуток корисних копалин в Україні є війна, пошук довгострокового фінансування та адаптація геологічної інформації до міжнародних стандартів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгора Перелигіна, які він сказав 4 вересня під час конференції Mining Day 2025.

Позиція міністерства

"Інвесторів стримує, по-перше, війна. Це треба розуміти. Друге – інвесторів стримувало питання того, що вони не розуміли, яке проектне фінансування вони можуть залучити, і які довгострокові інвестиції на ринку капіталу вони можуть зробити", - сказав урядовець.

Перелигін додав, що друга проблема частково може бути вирішена за рахунок Американсько-українського інвестиційного фонду. Після проведення першої ради керуючих фонду, яка відбулася 3 вересня, зараз фондом формується його стартовий капітал та узгоджуються інвестиційні протоколи, тобто порядок прийняття інвестиційних рішень.

"Третій фактор – це інвестори не дуже розуміють нашої публічної інформації, тому ми над цим питанням працюємо", - додав заступник міністра.

Проблеми видобувної компанії

Присутня на конференції керівник з юридичних питань компанії BGV Group Management, яка розвиває проекти з видобутку критичної сировини, Юлія Лушпієнко сказала, що одна із основних проблем, з якою стикається інвестор вже на перших етапах після отримання ліцензії – це необхідність проведення завірочного буріння.

"Воно проводиться з метою підтвердження наявної у держпідприємства геологічної інформації "Геоінформ України" з історичними даними. Це достатньо тривалий та капіталозатратний процес", - пояснила в коментарі РБК-Україна Юлія Лушпієнко.

На підставі отриманих геологічних даних внаслідок завірочного буріння, можна в подальшому захищати запаси за міжнародними стандартами, які є зрозумілими для міжнародного інвестора та яким міжнародний інвестор довіряє – це класифікації Jork та NI. Поки що українське законодавство не гармонізоване саме з цими міжнародними стандартами.

Для інвесторів це означає подвійні витрати: потрібно готувати техніко-економічні дослідження за міжнародними стандартами та паралельно документацію за українськими вимогами. "Це знижує привабливість проєктів", - додала представник компанії.

Ще однією проблемою є висока вартість електроенергії, яка може стримувати інвесторів від розвитку переробних потужностей в Україні.

В уряді назвали фактори, які стримують інвестиції в надраФото: Вартість електроенергії для промислових підприємств це стримуючий фактор для розвитку енерговитратного виробництва (Getty Images)

Окремою проблемою також є сертифікація реагентів, які використовуються у технологічних процесах і які сертифіковані в ЄС, але не сертифіковані в Україні. "Цей етап також потребує часу і він може вплинути на строки реалізації проекту", - додала представник BGV Group Management.

Також, іноземні фінансові інститути остерігаються ризиків української юрисдикції.

"Суттєва проблема є із підписанням довгострокових offtake-контрактів (договорів викупу продукції компанії – ред.). Щоб такий контракт підписати, покупець дивиться на репутацію самої компанії, звісно ж на якість матеріалу і обов’язково на геополітичну ситуацію в країні. На жаль, через воєнну ситуацію в країні, компанії не готові ризикувати і підписувати довгострокові контракти на поставку сировини", - сказала Юлія Лушпієнко.

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.

У травні Україна та США запустили спільний фонд для відбудови нашої держави. Сторони будуть вкладати кошти у спільні проєкти в Україні, в тому числі і з видобутку критичних мінералів.

3 вересня відбулося перше засідання керівної ради фонду, до складу якої увійшло по 3 представники від України та США. Далі фонд має визначити проекти, в які він буде інвестувати кошти.

В інтерв’ю РБК-Україна керівник титановидобувної компанії Velta Holding Андрій Бродський називає ключові проблеми для залучення інвестицій в сферу надрокористування, наприклад, це вартість електроенергії, необхідність розробки інструментів страхування воєнних ризиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії