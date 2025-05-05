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В правительстве Израиля одобрили план расширения операции в Газе: СМИ раскрыли подробности

Понедельник 05 мая 2025 07:13
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В правительстве Израиля одобрили план расширения операции в Газе: СМИ раскрыли подробности Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Израиле Кабинет министров безопасности одобрил план расширения военной операции на территории Сектора Газа. Он предусматривает также возобновление поставок помощи в анклав по новым механизмам контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам израильского чиновника в разговоре с местным изданием, данный план в правительстве одобрили единогласным решением.

Между тем ожидается, что он будет реализован лишь после визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток на следующей неделе.

К тому моменту, по данным израильской прессы, официальный Иерусалим будет прилагать усилия для достижения соглашения с боевиками ХАМАС о прекращении огня в Секторе Газа, и договоренности об освобождении заложников.

Израильский чиновник рассказал, что кабинет министров безопасности одобрил план возобновления поставок помощи в Газу, пересматривая механизм, чтобы минимизировать перенаправление товаров ХАМАСом в пользу своих боевиков.

Отмечается, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир "был единственным, кто проголосовал против плана, который должен быть реализован, когда этого потребует ситуация в Газе".

По словам израильских и арабских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет принимать непосредственного участия в распределении гумпомощи в Секторе Газа. Вместо этого войскам будет поручено обеспечить внешний уровень безопасности для частных подрядчиков и международных организаций, оказывающих помощь.

Израильская сторона считает, что этот метод "усложнит перенаправление помощи ХАМАС своим боевикам", заявили чиновники, пишет The Times of Israel.

Расширение операции Израиля в Газе

Недавно западные СМИ сообщили, что военные в Израиле разослали повестки о призыве тысячам резервистов, чтобы расширить свое наступление в Секторе Газа.

Добавим, о готовности ЦАХАЛ усилить операцию в Газе также сообщало Bloomberg, которое уточняло, что это может произойти в течение нескольких дней.

4 мая вечером стало известно, что Израиль может усилить наступление в Газе перед визитом Трампа в регион.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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