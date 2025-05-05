В уряді Ізраїлю погодили план розширення операції в Газі: ЗМІ розкрили подробиці

В Ізраїлі Кабінет міністрів безпеки схвалив план розширення військової операції на території Сектору Газа. Він передбачає також відновлення постачання допомоги в анклав за новими механізмами контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За словами ізраїльського чиновника у розмові з місцевим виданням, даний план в уряді схвалили одностайним рішенням.

Між тим очікується, що він буде реалізований лише після візиту президента США Дональда Трампа на Близький Схід наступного тижня.

До того моменту, за даними ізраїльської преси, офіційний Єрусалим докладатиме зусиль для досягнення угоди з бойовиками ХАМАС щодо припинення вогню у Секторі Газа, та домовленості щодо звільнення заручників.

Ізраїльський посадовець розповів, що кабінет міністрів безпеки схвалив план відновлення поставок допомоги в Газу, переглядаючи механізм, щоб мінімізувати перенаправлення товарів ХАМАСом на користь своїх бойовиків.

Зазначається, що міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір "був єдиним, хто проголосував проти плану, який має бути реалізований, коли цього вимагатиме ситуація в Газі".

За словами ізраїльських і арабських офіційних осіб, обізнаних з цим питанням, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не братиме безпосередньої участі в розподілі гумдопомоги у Секторі Газа. Натомість військам буде доручено забезпечити зовнішній рівень безпеки для приватних підрядників і міжнародних організацій, які надають допомогу.

Ізраїльська сторона вважає, що цей метод "ускладнить перенаправлення допомоги ХАМАС своїм бойовикам", заявили чиновники, пише The Times of Israel.