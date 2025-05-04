Израиль может усилить наступление в Газе перед визитом Трампа в регион, - Bloomberg

Сегодня Кабмин безопасности Израиля должен был встретиться, чтобы одобрить расширение военных действий в Газе и обсудить поставки гуманитарной помощи в канун визита Трампа на Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам двух израильских чиновников, новые наземные операции, вероятно, будут включать в себя взятие под контроль дополнительных территорий, не прибегая к полной осаде.

Также представитель "ЦАХАЛа" рассказал, что тысячи солдат-резервистов Израиля получили повестки о призыве перед сегодняшним заседанием кабинета безопасности.

Израильское правительство рассматривает свою последнюю операцию в Газе, включая увеличение численности войск, в сочетании с давлением США на региональных игроков перед визитом Трампа - как возможность заставить ХАМАС сдаться и, возможно, повысить шансы на прекращение огня.

Кроме того, правительство Нетаньяху должно было обсудить новый механизм распределения помощи. По словам источника, скорее всего, это будет связано с неизраильскими частными компаниями, которые распределяют товары среди населения в обозначенной гуманитарной зоне на юге Газы. При этом вся зона будет контролироваться военными Израиля, что сделает невозможным для ХАМАС захват товаров.

В настоящее время не ожидается, что президент США Дональд Трамп посетит Израиль с визитом в регион в середине мая. Однако, вместо этого он сосредоточится на Катаре (ключевом посреднике между Израилем и ХАМАС), а также на Саудовской Аравии и ОАЭ.

При этом, как пишет Axios, глава Пентагона Пит Хегсет посетит еврейское государство перед президентским туром и встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Высокопоставленные визиты могут говорить о том, что у США возобновился интерес к Газе и региону в целом после нескольких недель, в течение которых администрация Трампа была сосредоточена на ядерных переговорах с Ираном и усилиях достичь прекращения огня между РФ и Украиной.

При этом неясно, будет ли Трамп в ходе региональных переговоров уделять приоритетное внимание конфликту в Газе. Но шаги к соглашению о прекращении огня, как пишет Bloomberg, послужили бы заявленной цели содействия региональной стабильности.