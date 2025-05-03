Израиль готов к эскалации в Газе и новой волне мобилизации, - Bloomberg

Израиль готовится расширить свою военную операцию в Газе, возможно, в течение нескольких дней. Также страна начнет призыв десятков тысяч резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источника, решение о расширении наземной операции было принято после заседания кабинета безопасности премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу.

Активизация кампании произойдет на фоне давления на Нетаньяху как внутри страны, так и за рубежом, требующей найти выход из тупика в войне с ХАМАС, которая длится более 18 месяцев.

Bloomberg напомнило, что израильские войска и танки оккупировали около трети территории Газы после окончания двухмесячного перемирия в середине марта. Кроме того, Израиль заблокирован доставку гуманитарной помощи более чем двухмиллионному населению.

Тем временем ХАМАС, поддерживаемый Израилем, по-прежнему контролирует прибрежную полосу и удерживает 59 заложников, 24 из которых, как полагают, живы. Речь идет про заложников, которых группировка ХАМАС захватила во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Некоторые члены правящей коалиции Нетаньяху, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, призвали к военной эскалации в попытке уничтожить ХАМАС, даже если это поставит под угрозу жизни заложников.

При этом, согласно недавнему опросу, опубликованному государственным телеканалом Kan News, большинство израильтян просто хотят, чтобы война закончилась, а заложников обменяли на заключенных палестинских боевиков.