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В Украине возобновили бронирование от мобилизации, но с условием: что решил Кабмин

Украина, Суббота 26 октября 2024 11:12
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В Украине возобновили бронирование от мобилизации, но с условием: что решил Кабмин Фото: в Украине возобновили бронирование от мобилизации, но с условием (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине возобновлено бронирование от мобилизации. Но продлить отстрочку смогут не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить сроки бронирования на аналогичный срок", - говорится в решении.

Как отмечается, это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону.

"В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений", - отмечается на портале.

По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер.

"На основе этих данных правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики", - резюмировали на сайте Кабмина.

Аудит забронированных в Украине

Министерство обороны решило провести аудит забронированных от мобилизации в Украине. Для этого бронирование поставили на паузу до 15 ноября.

Уже 20 октября стало известно о временном приостановлении услуги бронирования военнообязанных через приложение "Дія". В то же время, как писало РБК-Украина, аудит не отменяет возможность оформления отсрочки во время него.

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