Слишком высок, оптимален или недостаточен: украинцы изменили мнение об уровне мобилизации

За последние полгода в Украине стало больше тех, кто оценивает уровень мобилизации как слишком высокий. В то же время стало меньше тех, кто считает его недостаточным.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 27 сентября по 1 октября 2024 года. Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,5%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в марте 2024 года, 25% респондентов отметили, что большинство из их окружения пытаются избегать мобилизации, в то же время 47% сообщили, что некоторые из знакомых избегают, а некоторые готовы быть мобилизованными. этом 10% заявили, что их знакомые в большинстве своем готовы к мобилизации.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в феврале 2024 года 30% респондентов заявили, что уровень мобилизации достаточный. Считали его слишком высоким 19%. Относительное большинство украинцев (36%) оценивали уровень мобилизации как недостаточный.