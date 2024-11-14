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Слишком высок, оптимален или недостаточен: украинцы изменили мнение об уровне мобилизации

Украина, Четверг 14 ноября 2024 08:46
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Слишком высок, оптимален или недостаточен: украинцы изменили мнение об уровне мобилизации Фото: украинцы оценили уровень мобилизации (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние полгода в Украине стало больше тех, кто оценивает уровень мобилизации как слишком высокий. В то же время стало меньше тех, кто считает его недостаточным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, в сентябре 2024 года считают, что нынешний уровень мобилизации:

  • слишком высокий – 26% (в феврале – 19%),
  • оптимальный – 32% (в феврале – 30%),
  • недостаточный – 25% (в феврале – 36%)
  • затрудняются с ответом – 17% (в феврале – 15%).

Слишком высок, оптимален или недостаточен: украинцы изменили мнение об уровне мобилизации

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 27 сентября по 1 октября 2024 года. Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,5%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в марте 2024 года, 25% респондентов отметили, что большинство из их окружения пытаются избегать мобилизации, в то же время 47% сообщили, что некоторые из знакомых избегают, а некоторые готовы быть мобилизованными. этом 10% заявили, что их знакомые в большинстве своем готовы к мобилизации.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в феврале 2024 года 30% респондентов заявили, что уровень мобилизации достаточный. Считали его слишком высоким 19%. Относительное большинство украинцев (36%) оценивали уровень мобилизации как недостаточный.

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