ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Нафтогаз" предложил несколько проектов в рамках ресурсной сделки Украины с США

Украина, Пятница 26 сентября 2025 10:35
UA EN RU
"Нафтогаз" предложил несколько проектов в рамках ресурсной сделки Украины с США Фото: "Нафтогаз" хочет стать первым в проектах с США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Нафтогаз" готовит ряд проектов, которые могут стать первыми в рамках ресурсного соглашения с США. Их цель - поддержка украинской экономики в условиях войны и сохранение стратегической поддержки со стороны Вашингтона.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что три из них планируется реализовать до конца 2026 года за счет средств фонда, созданного совместно с США.

"Мы хотим быть среди первых проектов в этом пуле", - сказал Корецкий.

Соглашение о ресурсах

Ка отмечает Bloomberg, Киев и Вашингтон подписали соглашение о разделении прибыли от будущей продажи украинских минеральных и энергетических ресурсов.

Соглашение обсуждалось несколько месяцев и вызывало опасения по поводу возможной эксплуатации Украины, но власти считают его важным для привлечения инвестиций и послевоенного восстановления.

Обе стороны инвестируют по 75 млн долларов для запуска Инвестиционного фонда восстановления. Его цель - ускорить старт проектов, подчеркнули в Американской корпорации международного финансирования развития.

Партнерство с западными компаниями

Корецкий отметил, что "Нафтогаз" готов использовать существующие лицензии и призвал западных партнеров присоединяться.

Он напомнил, что ранее Shell и Chevron начинали проекты по добыче сланцевого газа в Украине, но вышли из них в 2014 году после оккупации Крыма. Например, Олесское месторождение на западе Украины, где должен был работать Chevron, сейчас свободно.

"Если Chevron или другие компании, которые имеют опыт в разработке сланцевого газа, обратят внимание на этот проект, мы будем очень рады", - сказал он.

По данным Центра энергетической безопасности НАТО, Украина обладает одними из крупнейших запасов газа в Европе.

Удары России и потребность в импорте

В то же время "Нафтогаз" страдает от российских атак на объекты добычи и хранения газа. Разрушения привели к потере 42% суточной добычи в начале года, что вынуждает компанию импортировать 5,8 млрд кубометров газа в 2025 году. Это почти половина необходимых 13,2 млрд кубометров для прохождения отопительного сезона.

Около 10% этих объемов Украина закупает в США в виде СПГ через польскую компанию PKN Orlen. Также ведутся переговоры с американскими производителями о прямых поставках.

"Не можем просто сидеть и ждать"

Несмотря на войну, "Нафтогаз" продолжает искать инвесторов. По словам Корецкого, компания вынуждена тратить значительные средства на восстановление объектов и поддержание текущей добычи, но с привлечением зарубежных партнеров может реализовать больше.

"Есть американские и канадские компании, а также фирмы из других стран, которые имеют опыт работы в регионах с военными конфликтами", - подчеркнул он. - "Конечно, это не быстрый процесс, но если мы его не начнем, то не получим результата".

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда.

В ближайшее время в американо-украинский инвестиционный фонд поступят первые взносы от обеих сторон на общую сумму 150 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Соединенные Штаты Америки
Новости
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"