Кабмин изменил учет полезных ископаемых Украины для ресурсной сделки с США
Правительство Украины обновило систему учета полезных ископаемых, согласовав ее с международными стандартами. Это необходимо для реализации ресурсного соглашения с США.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.
"Провели тематический экологический Кабмин. По результатам имеем ряд важных для нашей европейской интеграции решений", - написала она.
По словам, национальная классификация теперь согласована с Рамочной классификацией ООН.
Решение позволит:
- сделать отрасль более прозрачной и понятной для инвесторов;
- повысить конкурентоспособность украинского сырья на мировом рынке;
- открыть новые возможности для бизнеса и развития экономики.
"Это также важный шаг после подписания Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых", - добавила она.
Как уточнили в Минэкономики, постановление определяет единые принципы геолого-экономической оценки и государственного учета запасов в зависимости от их социально-экономического и промышленного значения, уровня геологической изученности и готовности месторождений к промышленному освоению.
"Это создает условия для переоценки стратегического и критического сырья по стандартам, понятным для инвесторов, и позволяет эффективнее готовить объекты к аукционам и соглашениям о разделе продукции", - говорится в сообщении
Соглашение о недрах Украины
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда.
В ближайшее время в американско-украинский инвестиционный фонд поступят первые взносы от обеих сторон на общую сумму 150 млн долларов.
В начале года шли разговоры о добыче "редкоземельных металлов".
Однако, как заявляет "Нафтогаз", в первую очередь начнут реализовывать проекты по добыче нефти и газа.