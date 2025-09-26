ua en ru
Уряд змінив облік корисних копалин України для ресурсної угоди зі США

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 15:10
Уряд змінив облік корисних копалин України для ресурсної угоди зі США Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України оновив систему обліку корисних копалин, узгодивши її з міжнародними стандартами. Це необхідно для реалізації ресурсної угоди зі США.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

"Провели тематичний екологічний Кабмін. За результатами маємо низку важливих для нашої європейської інтеграції рішень", - написала вона.

За словами, національна класифікація тепер узгоджена з Рамковою класифікацією ООН.

Рішення дозволить:

  • зробити галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;
  • підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку;
  • відкрити нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.

"Це також важливий крок після підписання Угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин", - додала вона.

Як уточнили в Мінекономіки, постанова визначає єдині принципи геолого-економічної оцінки та державного обліку запасів залежно від їх соціально-економічного і промислового значення, рівня геологічної вивченості та готовності родовищ до промислового освоєння.

"Це створює умови для переоцінки стратегічної та критичної сировини за стандартами, зрозумілими для інвесторів, і дозволяє ефективніше готувати об’єкти до аукціонів та угод про розподіл продукції", - йдеться в повідомленні.

Угода про надра України

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду.

Найближчим часом до американсько-українського інвестиційного фонду надійдуть перші внески від обох сторін на загальну суму 150 млн доларів.

На початку року йшли розмови про видобуток "рідкоземельних металів".

Проте, як заявляє "Нафтогаз", в першу чергу почнуть реалізовувати проєкти з видобутку нафти та газу.

