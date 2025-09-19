Кабмин сократил расходы на субсидии и льготы в 2025 году
Кабинет министров Украины решил уменьшить расходы на жилищные субсидии и льготы в 2025 году. Эти средства будут использованы на пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 сентября 2025 г. № 1152.
Постановлением утвержден бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год, который выплачивает льготы и субсидии.
Кабмин решил:
- уменьшить объем расходов потребления по программе 2506110 "Выплата жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" на 2,691 млрд гривен до 39,630 млрд гривен.
- увеличить объем расходов потребления по программе 2506080 "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда" на 2,691 млрд гривен.
В государственном бюджете на 2025 год предусмотрена на льготы и субсидии сумма 42,321 млрд гривен. Таким образом, правительство частично перераспределило эти средства.
Расходы на субсидии и льготы
В проекте госбюджета на 2026 год на льготы и субсидии предусмотрена та же сумма - 42,321 млрд гривен.
В январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.
В проекте бюджета на 2026 год прогнозируется, что количество получателей льгот и субсидий сохранится. В частности, льготы будут получать 1,4 млн граждан, субсидии - 1,3 млн человек.