Правительство определилось с суммой на субсидии и льготы на 2026 год

Кабинет министров решил не менять бюджетную сумму на жилищные субсидии на 2026 год. Однако количество получателей немного сократится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год ( №14000 ).

Проектом предлагается выделить на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 42,321 млрд гривен.

Эти средства будут выделены для предоставления государственной поддержки 2,7 млн домохозяйств.

"Этот объем определен Министерством социальной политики, семьи и единства Украины в соответствии с ожидаемым контингентом получателей льгот и жилищных субсидий и дальнейшего совершенствования действующих механизмов предоставления населению жилищных субсидий и льгот путем усиления адресного подхода к оказанию поддержки с учетом потребностей", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Таким образом, сумма не изменится по сравнению с 2025 годом, когда в бюджете сумму на субсидии и льготы урезали до 42,321 млрд гривен. Ожидалось, что эти средства будут выделены для предоставления государственной поддержки 2,8 млн домохозяйств.