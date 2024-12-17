Правительство запустило действие закона о статусе иностранцев, воюющих за Украину: что это значит
В Украине вступил в силу закон о правовом статусе иностранцев. Речь о тех, кто воюет за Украину.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
По словам Гончаренко, сегодня Правительство приняло соответствующее постановление, чтобы закон начал работать.
Этот закон позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые защищают Украину, получать вид на жительство или иммигрировать. Это можно будет сделать даже если их документы просрочены.
Также будет предоставляться право членам семей таких военных на временное проживание в Украине.
Что известно о законе
20 августа этого года Верховная Рада приняла законопроект об изменениях относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности Украины.
Законопроектом №9585 предусмотрено:
- возможность получения разрешений на иммиграцию или гражданство Украины по просроченным паспортам и оформления временного проживания для иностранцев, которые защищают Украину в составе теробороны или добровольческих формирований;
- члены семей контрактников в ВСУ, Нацгвардии и Госспецтранспорта получат право на временное проживание;
- граждане РФ и Беларуси, которые приобрели украинское гражданство с 24 февраля 2020 года, должны подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года после завершения военного положения;
- лица, которые приобрели гражданство во время войны, могут сдать экзамены по Конституции, истории и языку в течение двух лет после отмены военного положения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.