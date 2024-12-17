Уряд запустив дію закону про статус іноземців, які воюють за Україну: що це значить

В Україні набув чинності закон про правовий статус іноземців. Мова про тих, хто воює за Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

За словами Гончаренка, сьогодні Уряд ухвалив відповідну постанову, щоб закон почав працювати.

Цей закон дозволить іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати. Це можна буде зробити навіть якщо їхні документи прострочені.

Також буде надаватись право членам сімей таких військових на тимчасове проживання в Україні.

Що відомо про закон

20 серпня цього року Верховна Рада прийняла законопроект про зміни щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності України.

Законопроектом №9585 передбачено: