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Уряд запустив дію закону про статус іноземців, які воюють за Україну: що це значить

Вівторок 17 грудня 2024 12:40
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Уряд запустив дію закону про статус іноземців, які воюють за Україну: що це значить Ілюстративне фото: Уряд запустив дію закону про статус іноземців (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні набув чинності закон про правовий статус іноземців. Мова про тих, хто воює за Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

За словами Гончаренка, сьогодні Уряд ухвалив відповідну постанову, щоб закон почав працювати.

Цей закон дозволить іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати. Це можна буде зробити навіть якщо їхні документи прострочені.

Також буде надаватись право членам сімей таких військових на тимчасове проживання в Україні.

Що відомо про закон

20 серпня цього року Верховна Рада прийняла законопроект про зміни щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності України.

Законопроектом №9585 передбачено:

  • можливість отримання дозволів на імміграцію або громадянство України за простроченими паспортами та оформлення тимчасового проживання для іноземців, які захищають Україну в складі тероборони або добровольчих формувань;
  • члени сімей контрактників у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтранспорту отримають право на тимчасове проживання;
  • громадяни РФ і Білорусі, які набули українське громадянство з 24 лютого 2020 року, повинні подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року після завершення воєнного стану;
  • особи, які набули громадянство під час війни, можуть скласти іспити з Конституції, історії та мови протягом двох років після скасування воєнного стану.

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