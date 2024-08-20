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Роль посредника - не для Индии. Почему для Моди важен визит в Киев: мнение эксперта

Вторник 20 августа 2024 17:37
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Роль посредника - не для Индии. Почему для Моди важен визит в Киев: мнение эксперта Фото: Нарендра Моди, премьер-министр Индии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Во время визита в Киев премьер-министру Индии Нарендре Моди будет важно поправить свою репутацию, которая пострадала в ходе его поездки в Москву 8 июля.

Об этом в комментарии РБК-Украина отметил главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс.

"Мы помним, что именно в момент встречи Моди и Путина в Москве состоялся очередной ракетный обстрел Украины, где целями были больница "Охматдет" и роддом, то есть это создало дополнительный негативный фон. И уже тогда возник вопрос: если для вас нормально быть в Москве во время такого удара, то, скорее всего, вы являетесь союзником России?", - отметил эксперт.

По его словам, Моди не хочет получить такой "ярлык", поэтому уже тогда звучала идея совершить визит в Киев.

В то же время быть посредником Индия не проявляет особого желания.

"С начала масштабной войны многие страны: Китай, Индонезия, африканские страны, Бразилия, Европа, Турция все хотели иметь свои предложения мирного плана. Но Индия, держала тишину. Это было вызвано тем, что Индия понимает - любое предложение мирного плана не будет реализована, и, следовательно, Индия просто не хотела терять время", - подчеркнул Усс.

Он отметил, что в активном посредничестве Индия предпочла бы отдать инициативу другим.

"Индия называет себя величайшей демократией мира из-за численности населения и, безусловно, является значительной мощью в мире, но, как мне кажется, не видит себя в роли ездящей между столицами стороны и решающей проблемы в стиле челночной дипломатии времен Генри Киссинджера. Для этого и обычно есть значительно меньше по рангу лидеры", - добавил эксперт.

По его словам, даже если определенные сообщения и будут переданы, мало шансов, что к ним прислушаются.

"Россия сигналы типа "давайте сдавайтесь" подает довольно давно. Понятно, почему. Потому что экономика там далеко не в лучшем состоянии. Понимая, что есть эти проблемы, Путин безусловно через разных лидеров передает Зеленскому просьбу мирных переговоров, которые в понимании России являются капитуляцией Украины. Мы вряд ли на них согласимся, потому что у нас также просчитывают ситуацию, видят, что в России есть большие проблемы, и я думаю, что Индия также это понимает", - отметил Усс.

Моде планирует визит в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в пятницу, 23 августа. У него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Слухи о визите премьер-министра Индии Нарендры Моде появились еще в июле. Их начали распространять через несколько недель после того, как глава индийского правительства посетил Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в день удара войск РФ по детской больнице "Охматдет".

По информации Bloomberg, Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным. В то же время, Моди исключает посредничество его страны в вопросе завершения войны между РФ и Украиной.

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