Жилье дадут бесплатно: в трех областях ВПЛ заселят в пустые квартиры

Пустые государственные здания и заброшенные общежития переделают в квартиры для переселенцев. Правительство уже начало искать такие объекты в трех областях, чтобы отремонтировать их и заселить людей.

Главное: География проекта: на первом этапе инвентаризация пройдет в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

на первом этапе инвентаризация пройдет в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Какие объекты отберут: под заселение адаптируют пустые общежития, админздания, старые соцобъекты и жилье без наследников.

под заселение адаптируют пустые общежития, админздания, старые соцобъекты и жилье без наследников. Масштаб: в феврале - марте 2026 года планируют осмотреть до 70 объектов, из которых выберут 10-15 самых перспективных для первоочередного ремонта.

в феврале - марте 2026 года планируют осмотреть до 70 объектов, из которых выберут 10-15 самых перспективных для первоочередного ремонта. Партнерство: проект реализует Министерство развития громад вместе с международной организацией Habitat for Humanity. Какое жилье получат переселенцы Вместо строительства новых кварталов, государство сосредоточится на модернизации существующего фонда. Заместитель Министра развития громад Наталья Козловская объясняет, что после технического обследования будут определять объем работ для создания базовых условий длительного проживания. В список потенциального жилья попадут: заброшенные дома на балансе громад;

административные сооружения, которые можно перепланировать под квартиры;

недвижимость, перешедшая в собственность государства при отсутствии наследников. Почему это важно именно сейчас Из-за полномасштабной войны в Украине повреждено или разрушено около 13% жилого фонда (60 млн кв. м). Как следствие, почти три миллиона украинцев остались без крыши над головой. Создание цифровой базы таких объектов в трех пилотных областях позволит масштабировать опыт на всю страну и обеспечить ВПЛ доступной крышей над головой вместо временных модульных городков.