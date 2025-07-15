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Пенсии в Украине выросли более чем на 10%: сколько платят в середине 2025 года

Украина, Вторник 15 июля 2025 14:07
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Пенсии в Украине выросли более чем на 10%: сколько платят в середине 2025 года Фото: пенсии с начала 2025 года на 620 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат. Средний размер в Украине на 1 июля достиг 6 410,17 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средняя пенсия с начала 2025 года выросла на 621,12 гривен или на 10,7%.

По сравнению с размером пенсий год назад (в июле 2024 года) пенсии выросли на 10,2%. При этом потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

Повышение пенсий

Как заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло. Это была индексация. До конца года повышений не планируется.

"С нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено ее проведение нескольких индексаций в течение года", - сказала она.

Напомним, ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

Но скачок инфляции привел к тому, что реальные доходы пенсионеров уже около года снижаются.

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