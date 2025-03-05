Кабмин урегулировал выезд художников и журналистов за границу: когда заработают новые правила

По его словам, при разработке нового акта принималось во внимание то, что значительное количество деятелей в сфере искусств и СМИ, которые выезжали за границу с 2022 года, не возвращались в Украину.

"Новость в изменениях, за которые вчера проголосовал Кабинет министров, заключается в том, что раньше все обращения получало министерство. Отныне все обращения будут направляться в соответствующие институты, например, Госкино, Гостелерадиокомпания", - отметил он.

В частности, профильные институты будут обрабатывать соответствующие обращения, проверять все необходимые документы самостоятельно и отправлять МКСК уже верифицированный пакет документов. По его мнению, это ускорит процесс и сделает его более транспарентным и ответственным.

В то же время письмо содействия будет подписываться только министром или тем, кто исполняет его обязанности.

Новые правила

Отныне подавать документы в министерство необходимо минимум за 15 дней до выезда. При этом срок пребывания за границей не должен превышать 60 календарных дней.

"В исключительных случаях он может быть продлен. Однако нам кажется, что этого срока достаточно, чтобы человек решил свои рабочие вопросы и вернулся в Украину", - подчеркнул Наджос.

Для того, чтобы выехать необходимо иметь приглашение и военно-учетный документ.

"Есть также определенные дополнительные элементы, которые касаются работников СМИ. Здесь может быть подключено Минцифры. Оно подключается в случае участия медийщиков в мероприятиях, связанных с обеспечением функционирования мультимедийной платформы United24", - уточнил он.

Также представители СМИ во время поездки за границу должны иметь четкое редакционное задание и приказ руководства на командировку.

Выезд за границу во время военного положения

Напомним, 5 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на минимум 90 дней.

А уже 27 февраля стало известно о новых правилах пересечения границы для мужчин-водителей, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Изменения были введены в соответствии с постановлением правительства.