Уряд врегулював виїзд митців і журналістів за кордон: коли почнуть діяти нові правила

За його словами, при розробці нового акта бралось до уваги те, що значна кількість діячів у сфері мистецтв та ЗМІ, які виїздили за кордон з 2022 року, не поверталися в Україну.

"Новина у змінах, за які вчора проголосував Кабінет міністрів, полягає в тому, що раніше всі звернення отримувало міністерство. Відтепер всі звернення будуть спрямовуватись до відповідних інституцій, наприклад, Держкіно, Держтелерадіокомпанія", - зазначив він.

Зокрема, профільні інституції будуть опрацьовувати відповідні звернення, перевіряти всі необхідні документи самостійно і надсилати МКСК уже верифікований пакет документів. На його думку, це прискорить процес і зробить його більш транспарентним і відповідальним.

Водночас лист сприяння підписуватиметься лише міністром або тим, хто виконує його обов'язки.

Нові правила

Відтепер подавати документи до міністерства необхідно мінімум за 15 днів до виїзду. При цьому термін перебування за кордоном не має перевищувати 60 календарних днів.

"У виняткових випадках він може бути продовжений. Проте нам здається, що цього терміну достатньо, щоб людина вирішила свої робочі питання і повернулася в Україну", - підкреслив Наджос.

Для того, щоб виїхати необхідно мати запрошення і військово-обліковий документ.

"Є також певні додаткові елементи, які стосуються працівників ЗМІ. Тут може бути підключено Мінцифри. Воно підключається у разі участі медійників у заходах, які пов'язані із забезпеченням функціонування мультимедійної платформи United24", - уточнив він.

Також представники ЗМІ під час поїздки за кордон повинні мати чітке редакційне завдання і наказ керівництва на відрядження.

Виїзд за кордон під час воєнного стану

Нагадаємо, 5 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на щонайменше 90 днів.

А вже 27 лютого стало відомо про нові правила перетину кордону для чоловіків-водіїв, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Зміни було запроваджено відповідно до постанови уряду.