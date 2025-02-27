Более 500 мужчин сбежали из Украины с письмами Минкульта в 2024 году, - советник министра

В 2024 году в Украину из-за границы не вернулись более 500 мужчин, которые выехали с помощью писем-предложений Министерства культуры и информационной политики. Поэтому ведомство прекращает выдачу таких писем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрия Золотухина.

"Только за 2024 год, в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено, из-за границы не вернулось более 500 мужчин, которые выехали с помощью писем-предложений МКИП. По каждому такому кейсу Национальной полицией возбуждено уголовное дело по одной из статей уголовного кодекса Украины", - сообщил Золотухин.

В частности, по его словам, производство открывают по ст. 332-3 (Незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период) УКУ. При этом должностные лица министерства автоматически становятся фигурантами по этим уголовным делам, поскольку правоохранители расследуют вопросы организации незаконного пересечения границы.

Как пояснил советник министра, Минкульт не предоставляет разрешения на пересечение границы, поскольку не имеет таких полномочий, но направляет письма-предложения в Государственную пограничную службу, где и принимается решение о целесообразности пересечения.

"При этом, принимается оно исключительно при наличии длинного пакета сопроводительных документов от мужчины призывного возраста. Если всех документов нет, то разрешение ГПСУ предоставить не может, а значит и МКСК письма направлять не будут, потому что таков протокол", - отметил Золотухин.

По его словам, письма-предложения существуют вне правового поля. Нет ни одного документа, который бы регламентировал право Минкульта или любого другого ведомства обращаться к ГПСУ с такой просьбой во время военного положения. Это была временная мера, введенная в 2022 году, но ее до сих пор не урегулировали.

"Народные депутаты Украины отказались принимать закон, который бы криминализировал факт невозвращения гражданина Украины призывного возраста из-за границы. То есть, граждане Украины, которые выехали законно (по документам и письмам) и не вернулись, фактически остаются безнаказанными. Зато вся ответственность за них, в том числе уголовная, лежит на государственных служащих", - добавил Золотухин.

Советник министра уточнил, что люди, которые ставят свои подписи под упомянутыми письмами-предложениями, автоматически становятся подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину.