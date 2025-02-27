Кабмин изменил правила пересечения границы для перевозчиков медгрузов и гумпомощи

Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, согласно решению Кабинета министров, будут пересекать границу на общих основаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что ранее решение о выезде принимали Министерство развития общин и территорий Украины или военная администрация. С сегодняшнего дня эта норма уже не действует .

"С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях ", - пишет ГПСУ.

Военное положение и мобилизация в Украине

Оба правовых режима действуют на территории Украины еще с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ). 5 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на минимум 90 дней.

Военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости или территориальной целостности страны. Оно предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.

Мобилизация, в свою очередь, способствует усилению Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также других военных формирований путем привлечения граждан на службу.

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