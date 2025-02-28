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Как теперь будут выезжать за границу художники и медийщики: объяснение пограничников

Пятница 28 февраля 2025 09:44
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Как теперь будут выезжать за границу художники и медийщики: объяснение пограничников Фото: Андрей Демченко (facebook com)
Автор: Наталья Кава

Министерство культуры Украины планирует нормировать правила пересечения границы для медийных и культурных работников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, Минкульт разрабатывает предложения, которые позволят четко прописать правила для этой категории граждан в рамках постановления правительства №57.

"Собственно свое решение может прокомментировать Министерство культуры, почему и на чем оно основывается. Но мы видели, что Минкульт выходит с предложением, чтобы полностью унормировать эту норму для этой категории граждан относительно пересечения границы", - отметил он.

Демченко также отметил, что сейчас медийщики и представители культуры, которые имеют бронирование на время мобилизации, могут пересекать границу при наличии соответствующих документов, таких как служебная командировка, военно-учетный документ и бронирование. В то же время, пограничники будут тщательно проверять эти документы во время прохождения контроля.

"Если во время проверки будет подтверждено, что у лица есть все необходимые документы, то они будут пропущены через госграницу на выезд из Украины", - подчеркнул Демченко. Также возможность пересечения границы имеют лица, которые подпадают под другие условия пропуска, в частности многодетные родители или лица, исключенные с воинского учета.

Выезд за границу во время военного положения

5 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на минимум 90 дней.

А о новых правилах пересечения границы для мужчин-водителей, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, стало известно сегодня, 27 февраля. Такие изменения были введены в соответствии с постановлением правительства.

Также мы писали, что в 2024 году в Украину из-за границы не вернулись более 500 мужчин, которые выехали с помощью письме Министерства культуры и информационной политики.

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