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Кабмин определил условия отсрочки военнообязанных для уходу за людьми с инвалидностью

Украина, Четверг 13 июня 2024 11:07
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Кабмин определил условия отсрочки военнообязанных для уходу за людьми с инвалидностью Фото: Кабмин изменил условия отсрочки по уходу за людьми с инвалидностью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Ухаживать за лицами с инвалидностью может только один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 07 июня 2024 г. №675.

"В случае отсутствия других лиц, которые являются военнообязанными и согласно закону обязаны содержать лиц… при условии наличия нескольких военнообязанных, человек с инвалидностью I или II группы составляет заявление… где отмечает лицо, которое он выбирает для своего содержания (ухода)", - говорится в документе.

Напомним, закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. В законе прописана норма, по которой предоставляется отсрочка для военнообязанных, имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, или имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных.

В мае Кабмин принял ряд постановлений, устанавливающих порядки мобилизации. В то же время правительство уточняет нормы принятых нормативных актов. В частности, Кабмин уточнил нормы о необходимости прохождения ВВК.

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