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Кабмин уточнил нормы о необходимости прохождения ВВК

Украина, Четверг 13 июня 2024 08:52
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Кабмин уточнил нормы о необходимости прохождения ВВК Фото: ВЛК не нужно проходить для забронированных и до 25 лет
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета (постановление №1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№560).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 07 июня 2024 г. №675.

Согласно документу, "процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием и отсрочкой… не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра".

Кроме того, лица до достижения 25-летнего возраста не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

"Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", - говорится в постановлении.

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабмин принял ряд постановлений, определяющих порядок вручения повесток, прохождение ВВК и т.д.

В частности, постановлением № 560 срок действия заключения военно-врачебной комиссии сокращен с пяти до одного года.

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