ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд визначив умови відстрочки військовозобов’язаних для догляду за людьми з інвалідністю

Україна, Четвер 13 червня 2024 11:07
UA EN RU
Уряд визначив умови відстрочки військовозобов’язаних для догляду за людьми з інвалідністю Фото: Кабмін змінив умови відстрочки для догляду за людьми з інвалідністю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Доглядати за особами з інвалідністю може лише одна особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 07 червня 2024 р. № 675.

"У разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб… за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву… де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого утримання (догляду)", - йдеться в документі.

Нагадаємо, закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. У законі прописана норма, за якою надається відстрочка для військовозобов'язаних, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, або які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними.

У травні Кабмін ухвалив низку постанов, які встановлюють порядки мобілізації. Водночас зараз уряд уточнює норми ухвалених нормативних актів. Зокрема, Кабмін уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі