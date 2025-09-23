Кабмин определил дату начала продажи двух госбанков

Кабинет министров Украины определил сроки приватизации двух государственных банков. Речь идет о Сенс Банке и Укргазбанке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированном в парламенте (№14069).
Проект еще должен быть одобрен Верховной Радой.
Согласно проекту, одной из ключевых целей является уменьшение доли государства в банковском секторе. Постепенная приватизация должна способствовать развитию конкурентного рынка и повышению эффективности банковской системы.
Правительство планирует до 31 октября 2025 года принять постановление об утверждении порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков. Это станет первым шагом к подготовке Сенс Банка и Укргазбанка к приватизации.
Документ предусматривает урегулирование порядка конкурсного отбора такого советника. Он будет сопровождать подготовку сделки и оценку активов финансовых учреждений.
В 2026 году до 31 октября правительство должно осуществить мероприятия по привлечению советника. После этого планируется принять решение о начале продажи Сенс Банка и Укргазбанка.
Таким образом, старт приватизации обоих банков запланирован на вторую половину 2026 года.
Напомним, сейчас в собственности государства семь банков из 60. Это ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк, Первый инвестиционный банк.
На начало июля 2025 года в Украине работало 60 банков. Государственных банков всего семь. Их доля в чистых активах банков составляла 52,2%, в средствах населения - 62,7%.
Ранее в НБУ заявили, что первыми кандидатами на продажу являются государственные Укргазбанк и Сенс Банк. Но процедура продажи - это длительный процесс.