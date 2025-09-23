Уряд визначив дату початку продажу двох держбанків

Проєкт ще повинен бути схвалений Верховною Радою.

Згідно з проєктом, однією з ключових цілей є зменшення частки держави у банківському секторі. Поступова приватизація має сприяти розвитку конкурентного ринку та підвищенню ефективності банківської системи.

Плани на 2025 рік

Уряд планує до 31 жовтня 2025 року ухвалити постанову про затвердження порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків. Це стане першим кроком до підготовки Сенс Банку та Укргазбанку до приватизації.

Документ передбачає врегулювання порядку конкурсного відбору такого радника. Він супроводжуватиме підготовку угоди та оцінку активів фінансових установ.

Початок продажу у 2026 році

У 2026 році до 31 жовтня уряд має здійснити заходи із залучення радника. Після цього планується ухвалити рішення про початок продажу Сенс Банку та Укргазбанку.

Таким чином, старт приватизації обох банків запланований на другу половину 2026 року.