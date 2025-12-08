Кабмин принял важные изменения по бронированию от мобилизации: кому доступны новые правила

Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.
Работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 дней - на период, пока они устраняют нарушения военного учета. Это позволяет компаниям не терять специалистов из-за формальных процедур.
Для критически важных предприятий изменили порядок рассмотрения списков на бронирование. Ранее их проверяли в течение 72 часов, теперь это требование отменено. Решения принимаются быстрее, что позволяет оперативно защищать персонал и поддерживать работу без задержек.
"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений и возможность бронировать работников на период устранения нарушений военного учета - это то, что бизнес давно ожидал", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Нововведения заработают со дня официального опубликования постановления. Это позволит предприятиям оборонки и критически важным компаниям сразу переходить на обновленные правила и использовать расширенные возможности для защиты работников.
