RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин принял важные изменения по бронированию от мобилизации: кому доступны новые правила

В Украине обновили правила бронирования (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

45 дней бронирования для устранения нарушений

Работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 дней - на период, пока они устраняют нарушения военного учета. Это позволяет компаниям не терять специалистов из-за формальных процедур.

Отмена 72-часовой проверки списков

Для критически важных предприятий изменили порядок рассмотрения списков на бронирование. Ранее их проверяли в течение 72 часов, теперь это требование отменено. Решения принимаются быстрее, что позволяет оперативно защищать персонал и поддерживать работу без задержек.

Что говорят в Минэкономики

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений и возможность бронировать работников на период устранения нарушений военного учета - это то, что бизнес давно ожидал", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Когда начнут действовать изменения

Нововведения заработают со дня официального опубликования постановления. Это позволит предприятиям оборонки и критически важным компаниям сразу переходить на обновленные правила и использовать расширенные возможности для защиты работников.

Ранее мы писали о том, что с 4 декабря критически важным предприятиям разрешено бронировать сотрудников без ограничений по количеству, включая военнообязанных с нарушениями учета.

Читайте также о том, что в Минобороны утвердили критерии, по которым осуществляется определение критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им право бронировать до 100% персонала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бронирование от мобилизацииМобилизация в Украине