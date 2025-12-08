Кабмін ухвалив важливі зміни по бронюванню від мобілізації: кому доступні нові правила

45 днів бронювання для усунення порушень

Працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 днів - на період, поки вони усувають порушення військового обліку. Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців через формальні процедури.

Скасування 72-годинної перевірки списків

Для критично важливих підприємств змінили порядок розгляду списків на бронювання. Раніше їх перевіряли упродовж 72 годин, тепер ця вимога скасована. Рішення ухвалюються швидше, що дає змогу оперативно захищати персонал і підтримувати роботу без затримок.

Що кажуть у Мінекономіки

"Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку - це те, що бізнес давно очікував", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Коли почнуть діяти зміни

Нововведення запрацюють з дня офіційного опублікування постанови. Це дозволить підприємствам оборонки та критично важливим компаніям одразу переходити на оновлені правила та використовувати розширені можливості для захисту працівників.