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"Не успели на свой последний поезд": что известно о гибели 8 человек в Броварском районе

09:26 05.08.2026 Ср
2 мин
На станции "Квітневе" Россия убила больше всего гражданских
aimg Юлия Капитонова
"Не успели на свой последний поезд": что известно о гибели 8 человек в Броварском районе Фото: Подразделения ГСЧС работают на местах событий (MNSKOB)
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Ночью 5 августа в Броварском районе Киевской области погибли восемь человек. Они попали под российский удар, когда ждали прибытия поезда.

Об этом заявил глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон "Єдині новини".

"Сейчас нахожусь на станции "Квітневе", где у нас, к сожалению, больше всего жертв и пострадавших. Вчера ночью поезд немного задержался, и люди не успели на свой последний поезд. Сейчас известно о восьми погибших", - рассказал Бигун.

По его словам, в районе известно о пяти локациях, где зафиксированы значительные разрушения.

Под удары врага попали логистические компании, в частности Fozzy Food, то есть предприятия, занимающиеся продуктами питания.

Кроме того, российские захватчики снова били по гражданской инфраструктуре. Известно также о повреждениях множества жилых домов.

"В настоящее время устанавливаются объем и степень повреждений. Работают все соответствующие службы", - добавил Бигун.

Он также подтвердил, что ГСЧС до сих пор тушит пожар на одном из крупнейших логистических хабов, который занимается грузоперевозками.

"Поэтому ситуация сейчас такая: известно о восьми погибших, три человека - под вопросом, и около 12 человек сейчас находятся в больнице, где им оказывают неотложную медицинскую помощь", - подытожил Бигун.

Напомним, минувшей ночью Россия уничтожила ключевые логистические центры "Эпицентра".

Также стало известно, что ПВО не смогло отразить новую ракетную атаку врага на Украину.

Кроме того, выяснилось, что в Киеве возросло количество пострадавших после воздушного нападения врага.

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