Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана для решения кризиса на Ближнем Востоке, - WSJ
Избранный президент Дональд Трамп готовит стратегию усиления давления на Иран, которая включает резкое ужесточение санкций и ограничения на продажу нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
План, как сообщают источники, знакомые с его первыми шагами, нацелен на прекращение поддержки Тегераном группировок в Ближнем Востоке и сдерживание ядерной программы страны.
Трамп планирует возобновить "максимальное давление" на Иран с целью заставить его отказаться от ядерных амбиций и прекратить финансирование групп, которые США считают террористическими. Этот подход, вероятно, также будет усилен личной мотивацией, поскольку Иран якобы пытался организовать покушения на бывшего президента и его советников после их ухода с постов.
Бывшие чиновники Трампа отмечают, что иранское руководство может стремиться отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани, убитого в результате удара американского беспилотника в 2020 году.
По словам экспертов, Трамп особенно решительно настроен ограничить доступ Ирана к нефтяным доходам. Планируется введение санкций против иностранных портов и компаний, связанных с перевалкой иранской нефти. Этот подход напоминает стратегию, которую Трамп уже применял в свой первый срок, когда стремился изолировать Иран от международных энергетических рынков.
Слухи о планах Ирана
31 октября издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует ударить по Израилю с территории Ирака. Атаку могут провести проиранские боевики.
Собеседники издания уточняли, что в ходе обстрела планируется применить большое количество баллистических ракет и дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.