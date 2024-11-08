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Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана для решения кризиса на Ближнем Востоке, - WSJ

Пятница 08 ноября 2024 15:59
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Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана для решения кризиса на Ближнем Востоке, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Избранный президент Дональд Трамп готовит стратегию усиления давления на Иран, которая включает резкое ужесточение санкций и ограничения на продажу нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

План, как сообщают источники, знакомые с его первыми шагами, нацелен на прекращение поддержки Тегераном группировок в Ближнем Востоке и сдерживание ядерной программы страны.

Трамп планирует возобновить "максимальное давление" на Иран с целью заставить его отказаться от ядерных амбиций и прекратить финансирование групп, которые США считают террористическими. Этот подход, вероятно, также будет усилен личной мотивацией, поскольку Иран якобы пытался организовать покушения на бывшего президента и его советников после их ухода с постов.

Бывшие чиновники Трампа отмечают, что иранское руководство может стремиться отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани, убитого в результате удара американского беспилотника в 2020 году.

По словам экспертов, Трамп особенно решительно настроен ограничить доступ Ирана к нефтяным доходам. Планируется введение санкций против иностранных портов и компаний, связанных с перевалкой иранской нефти. Этот подход напоминает стратегию, которую Трамп уже применял в свой первый срок, когда стремился изолировать Иран от международных энергетических рынков.

Слухи о планах Ирана

31 октября издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует ударить по Израилю с территории Ирака. Атаку могут провести проиранские боевики.

Собеседники издания уточняли, что в ходе обстрела планируется применить большое количество баллистических ракет и дронов.

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